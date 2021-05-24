Жириновский озвучил «ошибочное решение» Сталина в Великой Отечественной войне

Аргументы неделиПолитикаЖириновский озвучил «ошибочное решение» Сталина в Великой Отечественной войнеЛидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об «ошибочной решении» Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННиколайХз как пошло бы без второго фронта, мы были измотаныВладимр СемкинСталина хаять всякий дурак может а вот оказаться в его шкуре не всякий сможет, пример после него не было сильного и мудрого политика, а второй фронт бы в это же время открылся и без просьб Сталина, ведь Запад понял что афера с Гитлером не получилась и СССР стал еще сильнее, а Сталин про второй фронт озвучивал для фашистов, ведь они с первой мировой знали что значит воевать на два фронта.ВПВиталий ПодупейкоЖирик в своем ключе. Если бы СССР пришлось идти Европу освобождать вплоть до Испании, сколько миллионов жизней для СССР для этого потребовалось бы? Он про это почему-то молчит. А Сталит об этом думал. И еще думал, что нужно восстанавливать разрушенные города и села, восстанавливать разрушенные заводы и фабрики. Кто это будет делать и за какие деньги.MMBFromSPbВсех бы победили, а потом пришел Горбачев с Ельциным и все бы слили. Только погиб бы "лишний" миллион бойцов, но Жирику не жалко!Комментировать
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