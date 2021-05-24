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Жириновский озвучил «ошибочное решение» Сталина в Великой Отечественной войне

Жириновский озвучил «ошибочное решение» Сталина в Великой Отечественной войне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об «ошибочной решении» Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.

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Николай
Хз как пошло бы без второго фронта, мы были измотаны
Владимр Семкин
Сталина хаять всякий дурак может а вот оказаться в его шкуре не всякий сможет, пример после него не было сильного и мудрого политика, а второй фронт бы в это же время открылся и без просьб Сталина, ведь Запад понял что афера с Гитлером не получилась и СССР стал еще сильнее, а Сталин про второй фронт озвучивал для фашистов, ведь они с первой мировой знали что значит воевать на два фронта.
Виталий Подупейко
Жирик в своем ключе. Если бы СССР пришлось идти Европу освобождать вплоть до Испании, сколько миллионов жизней для СССР для этого потребовалось бы? Он про это почему-то молчит. А Сталит об этом думал. И еще думал, что нужно восстанавливать разрушенные города и села, восстанавливать разрушенные заводы и фабрики. Кто это будет делать и за какие деньги.
MBFromSPb
Всех бы победили, а потом пришел Горбачев с Ельциным и все бы слили. Только погиб бы "лишний" миллион бойцов, но Жирику не жалко!

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