Москвичи возложили цветы в Александровском саду под голос Левитана

В День памяти и скорби жители Москвы возложили цветы и свечи к Вечному огню в Александровском саду. В 4 утра в центре столицы прозвучало сообщение диктора Юрия Левитана о нападении нацистов на СССР 22 июня 1941 года.
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