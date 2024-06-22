Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    молотки китайцы пришли другие времена а запад так и не может проститься с колониальным мышлениемПекин отказал ФРГ...
  • Надежда
    Путин сделает так, как лучше для России и ни у какого запада спрашивать не будет!)ПУТИН СПАСАЕТ УКР...
  • Воробей
    Миллиардеры определённо по-глупому сэкономили на услугах юристов, прежде чем создавали такие противозаконные условия ...Богатейшую британ...

Москвичи возложили цветы в Александровском саду под голос Левитана

Москвичи возложили цветы в Александровском саду под голос Левитана

В День памяти и скорби жители Москвы возложили цветы и свечи к Вечному огню в Александровском саду. В 4 утра в центре столицы прозвучало сообщение диктора Юрия Левитана о нападении нацистов на СССР 22 июня 1941 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх