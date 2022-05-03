Энциклопедия Техники

319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    Замечательный Человек! С большой буквы!!!!!!Русский актёр Вас...
  • Майя Maja
    Европейцы быстро привыкли к лозунгам Гитлера. Он им вещал с  середины 30-х. Поэтому им мозги и засрали идеологией . И...Русский актёр Вас...
  • Владимир Фоминых
    спрашивал у отца про войну и он ни когда ни чего не рассказывал про награды спрашивал за он что молчал и я узнал за ч...Русский актёр Вас...

Анкерная крепь металлическая шнековая камш

Анкерная крепь металлическая шнековая камш

Эта статья на сайте Область применения Крепь анкерная металлическая шнековая КАМШ применяется для закрепления неустойчивых слоистых соляных и глинистых пород в горных выработках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх