Анкерная крепь металлическая шнековая камш

Эта статья на сайте Область применения Крепь анкерная металлическая шнековая КАМШ применяется для закрепления неустойчивых слоистых соляных и глинистых пород в горных выработках.
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