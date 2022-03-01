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А говорили - слабак! Игрок, с которым не удалось заключить контракт «Зениту», творит чудеса в Серии А

А говорили - слабак! Игрок, с которым не удалось заключить контракт «Зениту», творит чудеса в Серии А

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Сампдорию» со счетом 4:0. Равную игру перевернул вышедший в середине второго тайма экс-хавбек «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук.

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