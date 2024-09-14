Кубок Дэвиса. Групповой этап. Этчеверри борется с Васой, США обыграли Германию

Кубок Дэвиса 10 – 15 сентября 2024 Групповой этап финального турнира Группа A (Болонья) Бельгия – Бразилия Группа B (Валенсия) Чехия – Франция Группа C (Чжухай) США – Германия – 2:0 Рейлли Опелка (США) Анри Сквайр (Германия) 6:7|7:6|6:3 Дата проведения 14 сентября, 09.
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