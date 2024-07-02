Ставки растут: спрогнозировано, ждут ли заемщиков массовые отказы в автокредитах

Банки могут снизить уровень одобрений по автокредитам, однако массовых отказов не ожидается — у заемщиков пока остается возможность получить кредит, пусть и по высокой стоимости, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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