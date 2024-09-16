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Китай

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Текст речи Си Цзиньпина на втором пленарном заседании 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Текст речи генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпина на втором пленарном заседании 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва будет опубликован в понедельник.

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