Долгий стресс приводит к заболеваниям

С ученым, дважды профессором, создателем авторитетной российской научной школы Вадимом Цейликманом поговорили о стрессе, который кругом и который убивает: — Интереснейшие исследования, Владимир Васильевич, были проведены еще в 50-е годы прошлого века профессором Миминошвилли: «Стресс на павианах».