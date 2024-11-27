Долгий стресс приводит к заболеваниям

С ученым, дважды профессором, создателем авторитетной российской научной школы Вадимом Цейликманом поговорили о стрессе, который кругом и который убивает: — Интереснейшие исследования, Владимир Васильевич, были проведены еще в 50-е годы прошлого века профессором Миминошвилли: «Стресс на павианах».
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