Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 16 октября во время телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что не его страна остановится, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС, – сообщают СМИ.
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