Дмитрий Рябыкин: «Чернышов в «Динамо» попадал бы в состав как лимитчик, скорее всего. В отличие от Мухамадуллина у него нет даже одного полноценного сезона в КХЛ»

– Вы – воспитанник московского «Динамо». Беспокоит, что в эти дни бело-голубые могут потерять сразу двух форвардов – Гусева и Чернышова, к которым вроде бы есть конкретный интерес в НХЛ? – Я не играл в НХЛ, но как тренер спокойно отношусь к отъездам игроков в НХЛ.