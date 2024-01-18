Более 318 тыс. рублей подоходного налога предъявлено жителям г. Бобруйска, чьи расходы превысили полученные доходы.

За 2023 год инспекцией МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску по результатам анализа информации о доходах, расходах и имущественном положении в отношении 87 жителей Бобруйска приняты решения о проведении камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц.
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