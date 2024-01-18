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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Более 318 тыс. рублей подоходного налога предъявлено жителям г. Бобруйска, чьи расходы превысили полученные доходы.

Более 318 тыс. рублей подоходного налога предъявлено жителям г. Бобруйска, чьи расходы превысили полученные доходы.

За 2023 год инспекцией МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску по результатам анализа информации о доходах, расходах и имущественном положении в отношении 87 жителей Бобруйска приняты решения о проведении камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц.

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