Более 318 тыс. рублей подоходного налога предъявлено жителям г. Бобруйска, чьи расходы превысили полученные доходы.

За 2023 год инспекцией МНС Республики Беларусь по г. Бобруйску по результатам анализа информации о доходах, расходах и имущественном положении в отношении 87 жителей Бобруйска приняты решения о проведении камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц.