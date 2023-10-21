Reuters: Байден заявил, что Израилю должен отложить наземную операцию в Газе

Президент США Джо Байден считает, что Израилю необходимо отложить наземную военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено большее число пленных, захваченных палестинским движением ХАМАС, передает агентство Reuters.
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