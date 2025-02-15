В распоряжении Мойки78 появилось видео, как снегоуборщик врезается в троллейбус. ДТП произошло 13 февраля на Невском проспекте.
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В распоряжении Мойки78 появилось видео, как снегоуборщик врезается в троллейбус. ДТП произошло 13 февраля на Невском проспекте.