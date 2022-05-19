«Известия»: За контрабанду алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по УК РФ

Российское Министерство финансов подготовило поправки в закон, согласно которым с 1 января следующего года за контрабанду табака и алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать на основе Уголовного кодекса страны.
Российское Министерство финансов подготовило поправки в закон, согласно которым с 1 января следующего года за контрабанду табака и алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать на основе Уголовного кодекса страны.
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