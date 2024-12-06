Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга: резолюцию подписали президенты двух стран

Россия и Белоруссия окончательно договорились об отмене роуминга между странами. Ранее это было одобрено Советом министров Союзного государства, а теперь президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Резолюцию Высшего госсовета Союзного государства «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».