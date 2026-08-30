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Ландо Норрис получил особенный подарок от McLaren в честь подписания контракта

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис получит в подарок от McLaren автомобиль MCL39, на котором завоевал свой первый титул.

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