Ученые обнаружили скрытый признак старения мозга

Память начинает давать сбои намного раньше, чем считалось. Ученые обнаружили тревожную закономерность: первые заметные нарушения механизмов запоминания могут появляться уже в среднем возрасте, причем человек еще продолжает вспоминать известную ему информацию, но часто путается в деталях и неправильно связывает события между собой.