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Ученые обнаружили скрытый признак старения мозга

Ученые обнаружили скрытый признак старения мозга

Память начинает давать сбои намного раньше, чем считалось. Ученые обнаружили тревожную закономерность: первые заметные нарушения механизмов запоминания могут появляться уже в среднем возрасте, причем человек еще продолжает вспоминать известную ему информацию, но часто путается в деталях и неправильно связывает события между собой.

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