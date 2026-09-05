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ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, задействовав баллистические ракеты и ударные беспилотники.

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