ВС ВСУ: за ночь не удалось сбить ни одной баллистической ракеты

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, задействовав баллистические ракеты и ударные беспилотники.
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