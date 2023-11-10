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21 маршрут временно изменит схему движения в Алматы 12 ноября

21 маршрут временно изменит схему движения в Алматы 12 ноября

Ряд маршрутов изменит схемы движения в Алматы из-за забега City Run 12 ноября, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе городского акимата сообщили, что изменения будут актуальны с 4:00 до 12:00 часов 12 ноября.

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