21 маршрут временно изменит схему движения в Алматы 12 ноября

Ряд маршрутов изменит схемы движения в Алматы из-за забега City Run 12 ноября, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе городского акимата сообщили, что изменения будут актуальны с 4:00 до 12:00 часов 12 ноября.
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