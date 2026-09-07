Япония топнула ножкой и попросила снести памятник. Ответ России заставил замолчать соседей

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки По мнению профессора японского университета Васэда и исследователя американских и британских архивов Арима Тэцуо, ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лежит не на США, а на СССР и России, как правопреемнику Советского Союза.
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всемирное сумасшествие продолжается)))!как они с этими памятниками задолбали! ничего с Россией сделать не могут давай памятники сносит! Уроды не доделанные!😜😜😜
кто-то понаставил на мой коммент о коммунисах ,что победили в ВОВ !!!Значит они ненавидят коммунистов!!!!А сколько жилья было построено при руководстве КПСС , начиная со сталинских высоток???Заводов , больниц , побеждена безграмоность,домов отдыха клубов--Домов Культуры , домов пионеров -где были бесплатные кружки!!!Спотрзалы тоже бесплано были!!!И почему вы не ставите чёрные метки теперешней власти??? Что Очко играет!!???