Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Япония топнула ножкой и попросила снести памятник. Ответ России заставил замолчать соседей

Япония топнула ножкой и попросила снести памятник. Ответ России заставил замолчать соседей

В Японии предлагают переложить на Россию ответственность за Хиросиму и Нагасаки По мнению профессора японского университета Васэда и исследователя американских и британских архивов Арима Тэцуо, ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лежит не на США, а на СССР и России, как правопреемнику Советского Союза.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Инга
Инга

всемирное сумасшествие продолжается)))!как они с этими памятниками задолбали! ничего с Россией сделать не могут давай памятники сносит! Уроды не доделанные!😜😜😜

Профиль пользователя Борис Сторублевцев
Борис Сторублевцевизменено

кто-то понаставил на мой коммент о коммунисах ,что победили в ВОВ !!!Значит они ненавидят коммунистов!!!!А сколько жилья было построено при руководстве КПСС , начиная со сталинских высоток???Заводов , больниц , побеждена безграмоность,домов отдыха клубов--Домов Культуры , домов пионеров -где были бесплатные кружки!!!Спотрзалы тоже бесплано были!!!И почему вы не ставите  чёрные метки теперешней власти??? Что Очко играет!!???