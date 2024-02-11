«Барса» предложила де Йонгу продление до 2029-го без снижения зарплаты, но Френки не отвечает уже три месяца. При отказе его могут продать летом

Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2026 года. Три месяца назад каталонский клуб сделал полузащитнику предложение о продлении контракта без снижения зарплаты еще как минимум на три года, до 2029-го, но до сих пор не получил ответа, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники в «Барселоне».