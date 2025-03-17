БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гиперзвук, в котором разочаровались

Гиперзвук, в котором разочаровались

Чудо-оружие? Для чего необходимо гиперзвуковое оружие? Из самого названия понятно, что ключевым преимуществом подобных изделий является возможность преодолевать противоракетную оборону за счёт высокой скорости.

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Комментарии
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Александр Шентябин
&quot;Размышления-самокрасование&quot; дилетанта.
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41 мин.
ч
чвсатпкьл
(Если следовать этому принципу, то первое гиперзвуковое оружие изобрели ещё в гитлеровской Германии в середине 40-х годов. Речь о баллистической ракете Фау-2. С тех пор гиперзвук шагает по планете – каждая уважающая себя держава имеет на вооружении баллистическую ракету) дальше этого читать уже не стоит. 🤣😂
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24 мин.
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