Гиперзвук, в котором разочаровались

ч

чвсатпкьл

(Если следовать этому принципу, то первое гиперзвуковое оружие изобрели ещё в гитлеровской Германии в середине 40-х годов. Речь о баллистической ракете Фау-2. С тех пор гиперзвук шагает по планете – каждая уважающая себя держава имеет на вооружении баллистическую ракету) дальше этого читать уже не стоит. 🤣😂