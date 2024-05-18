Линия Суровикина не сможет быть захвачена ни одной армией

Французский генерал Венсан Депорт: Украинцы не без оснований опасаются некоторых голосов на Западе, говорящих им, что нам еще придется это обсудить.
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