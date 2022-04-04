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"Обрушится максимально": реально мощный циклон активно движется на Приморье

"Обрушится максимально": реально мощный циклон активно движется на Приморье

Жителей Приморья предупредили о реально мощном циклоне, который активно движется на Приморье. По данным метеорологического портала "Примпогода", на этой неделе синоптическая обстановка на юге Дальневосточного региона будет нестабильной и погодные условия в крае неустойчивыми.

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