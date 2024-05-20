В Кемеровской области в рамках акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники полиции и общественники провели для волонтеров урок финансовой грамотности

По инициативе члена Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Юргинскй» Екатерины Дятловой для горожан прошел урок финансовой грамотности.
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