TRENDYMEN

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Корабль столкнулся с волнами высотой 19 метров: ветер на видео дует со скоростью 120 км/ч

Корабль столкнулся с волнами высотой 19 метров: ветер на видео дует со скоростью 120 км/ч

Уникальные кадры удалось снять второму помощнику HMNZS Otago Королевских ВМФ Новой Зеландии. При переходе на очередную стоянку корабль попал в сильнейший шторм: видео делали из рубки, когда волна поднялась на 19 метров и накрыла судно целиком.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
СПОКОЙНО ВЫБРАЛОСЬ?! АВТОР, ТЕБЯ БЫ ТУДА, ЧТО БЫ ТЕБЕ БЫЛО ТАМ &quot;СПОКОЙНО&quot;!
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1 д.
С
Сем
Где источник?
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22 час.
С
Сергей
Я его тут ниразу не видел. 🙂
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13 час.

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