Корабль столкнулся с волнами высотой 19 метров: ветер на видео дует со скоростью 120 км/ч

Уникальные кадры удалось снять второму помощнику HMNZS Otago Королевских ВМФ Новой Зеландии. При переходе на очередную стоянку корабль попал в сильнейший шторм: видео делали из рубки, когда волна поднялась на 19 метров и накрыла судно целиком.
Уникальные кадры удалось снять второму помощнику HMNZS Otago Королевских ВМФ Новой Зеландии. При переходе на очередную стоянку корабль попал в сильнейший шторм: видео делали из рубки, когда волна поднялась на 19 метров и накрыла судно целиком.
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