Президент «Аль-Вакры» вышел на поле в матче с «Аль-Саддом» – шейх был недоволен назначенным пенальти и подзывал судью. Родственники несколько минут его успокаивали

«Аль-Вакра» и «Аль-Садд» сыграли вничью 0:0 в матче чемпионата Катара. Президент «Аль-Вакры», шейх Халифа бин Хассан, вышел на поле на 66-й минуте, чтобы выразить недовольство судье по поводу назначенного пенальти в ворота его клуба.