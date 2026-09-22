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Царьград

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Одним ударом ВС России разбили склад с боеприпасами, гексакоптер и расчет БПЛА

Одним ударом ВС России разбили склад с боеприпасами, гексакоптер и расчет БПЛА

Оператор дрона всего одним ударом уничтожил с боеприпасами, гексакоптер и расчет БПЛА.Оператор дрона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Кирилл Курандо одним ударом уничтожил гексакоптер ВСУ, расчет БПЛА и склад с боеприпасами.

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