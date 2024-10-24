Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • федор
    Ублюдки мелкобритовские ! Только скоты и можете гадить ….Глава МО Британии...
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Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Вешатель Зеленского потребовал от украинцев заткнуться

Жителям Украины не следует жаловаться на информационные ограничения и запрет мессенджеров. Об этом в эфире «11 канала» заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев, ранее угрожавший сажать на кол жителей Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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