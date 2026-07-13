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Командир уничтоженных военных ВСУ пытался скрыть случившееся и пошел на хитрость

Военнослужащие расчетов БПЛА Вооруженных сил Украиины (ВСУ) были уничтожены под Харьковом. Их командир попытался скрыть потери и пошел на хитрость — отдал приказ обналичить деньги с карточек подчиненных, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

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