Командир уничтоженных военных ВСУ пытался скрыть случившееся и пошел на хитрость

Военнослужащие расчетов БПЛА Вооруженных сил Украиины (ВСУ) были уничтожены под Харьковом. Их командир попытался скрыть потери и пошел на хитрость — отдал приказ обналичить деньги с карточек подчиненных, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.