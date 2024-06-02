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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт: «Руди Гобер и так бестолковый. Физически некоординированный. Оставлять его против игроков задней линии нечестно»

«С одной стороны, он и так бестолковый парень. Физически, со слабой координацией и тому подобным. Оставлять его без подстраховки против игроков задней линии просто нечестно.

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