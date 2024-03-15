В Свердловскую область идет плюсовая температура

14 марта жители Екатеринбурга и Свердловской области ощутили значительное потепление. Средняя суточная температура превысила обычные значения на 1-3 градуса, а по сравнению с предыдущими днями столбик термометра поднялся на 6-10 градусов.
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