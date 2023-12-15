Израильские власти выставили цены за поимку лидеров организации ХАМАС

В социальных сетях пользователи из Палестины сообщают, что Армия обороны Израиля распространяет по сектору Газы листовки, в которых указан «ценник» руководителей палестинской террористической организации ХАМАС.
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