Топ 20 тульских оружейников: Игорь Яковлевич Стечкин

Более 60 разработок и свыше 50 изобретений — таков итог пути Игоря Яковлевича Стечкина. За этими цифрами стоит человек, чей характер проявился задолго до того, как его имя стало известно в оружейном мире.
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