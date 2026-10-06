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Тульские новости

60 подписчиков

Топ 20 тульских оружейников: Игорь Яковлевич Стечкин

Более 60 разработок и свыше 50 изобретений — таков итог пути Игоря Яковлевича Стечкина. За этими цифрами стоит человек, чей характер проявился задолго до того, как его имя стало известно в оружейном мире.

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