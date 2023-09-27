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Железные дороги России открываются для бизнеса

Железные дороги России открываются для бизнеса

Частные железные дороги являются большой редкостью для современной России, за исключением Тиманской железной дороги (ТЖД) и небольших по длине подъездных подходов, каких-либо других примеров на территории РФ найти довольно трудно.

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