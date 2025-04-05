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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонсалес о стычке с Дзюбой перед аутом: «Я так и не понял, он что‑то хотел, но я просто боролся. Он очень мощный»

Защитник «Краснодара» руками обхватил Дзюбу перед вводом аута. Разозлившись, форвард «Акрона» схватил уругвайца за шею, после чего оттолкнул, что-то сказал и еще раз толкнул.

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