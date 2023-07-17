Почему потерпела крах вереница глобалистских паломников в Пекин?

Новости, события, фактыПолитикаПодписатьсяПочему потерпела крах вереница глобалистских паломников в Пекин? В отличие от англосаксонского «хайпа», взаимодействие России и Китая развивается неспешно, но судя по всему результативно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлекс СэмЕсли будет крах доллара как мировой финансовой валюты то может начаться Третья мировая война. Наши с Китаем к этому готовятся.Ответить17 час.лллина любимцеваПОТОМУ, что ПЕКИН целеустремлен, непреклонен и серьезен!! И хвост у них не засунут глубоко в задницу.Ответить14 час.
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