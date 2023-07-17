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Почему потерпела крах вереница глобалистских паломников в Пекин?

Почему потерпела крах вереница глобалистских паломников в Пекин?

В отличие от англосаксонского «хайпа», взаимодействие России и Китая развивается неспешно, но судя по всему результативно.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Если будет крах доллара как мировой финансовой валюты то может начаться Третья мировая война. Наши с Китаем к этому готовятся.
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17 час.
лл
лина любимцева
ПОТОМУ, что ПЕКИН целеустремлен, непреклонен и серьезен!! И хвост у них не засунут глубоко в задницу.
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14 час.

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