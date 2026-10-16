Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в лидеры нашего еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть вышли новости о том, как европейские политики ищут Россию там, где её удобно найти, а заодно пытаются решить стратегические задачи – от защиты НПЗ до сохранения кафедр русского языка.
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