Слово РЕДАКТОРА На этой неделе в лидеры нашего еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть вышли новости о том, как европейские политики ищут Россию там, где её удобно найти, а заодно пытаются решить стратегические задачи – от защиты НПЗ до сохранения кафедр русского языка.