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Царьград

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World Press Photo отозвала приглашение на церемонию у фотокорреспондента.

World Press Photo отозвала приглашение на церемонию у фотокорреспондента.

Международная организация World Press Photo аннулировала приглашение своему фотокорреспонденту на церемонию награждения победителей.

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