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"Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС

"Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС

Эксперт Михаил Бурда, руководитель направления «Миграция» Центра им. П.А. Столыпина, детально объясняет систему организованного набора иностранной рабочей силы в России: "Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать".

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Комментарии
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Вячеслав 5
да ладно сказки кругом-помнится один наш учёный выложил простую мысль- Россию погубит чиновник-бюрократ так и идёт много лет уже.
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1 час.
Петр Головкин
Во всякорй шутке есть не малая доля правды.
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1 час.
Николай Кузнецов
Уж больно горькая правда, в какую деревню не заедешь, половина руин или заброшенных домов. Это я про Карелию, в центре наверно получше чуть, да южнее, там климат благодатный держит народ. Нет работы - нет народу, домовые вешаются 😭😭
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