"Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС

да ладно сказки кругом-помнится один наш учёный выложил простую мысль- Россию погубит чиновник-бюрократ так и идёт много лет уже.

Николай Кузнецов

Уж больно горькая правда, в какую деревню не заедешь, половина руин или заброшенных домов. Это я про Карелию, в центре наверно получше чуть, да южнее, там климат благодатный держит народ. Нет работы - нет народу, домовые вешаются 😭😭