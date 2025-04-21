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«Забайкалье в огне»: глава МЧС России на вертолете осмотрел очаги пожаров

«Забайкалье в огне»: глава МЧС России на вертолете осмотрел очаги пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет на вертолете над наиболее пострадавшими от пожаров районами Забайкальского края, уделив основное внимание Тунгокоченскому, где продолжается ликвидация 21 лесного пожара на площади около 113 тысяч гектаров.

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