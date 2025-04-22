"Авито Путешествия" сняли мини-фильм о развитии культуры гостеприимства в России

Сервис бронирования жилья "Авито Путешествия" в апреле отмечает первый год работы. За это время платформа стала для арендодателей площадкой, где можно не только вести свой бизнес, но и вкладывать душу в любимое дело, создавая уют и особую атмосферу для гостей.
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