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Министерство юстиции РФ приостановило деятельность вологодского движения "Вместе"

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность вологодского движения "Вместе"

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность общественного движения из Вологды "Вместе", которое более десяти лет занимается антикоррупционными расследованиями в регионе, сообщил в своем Telegram-канале его основатель Евгений Доможиров.

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