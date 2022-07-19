Министерство юстиции РФ приостановило деятельность вологодского движения "Вместе"

Министерство юстиции РФ приостановило деятельность общественного движения из Вологды "Вместе", которое более десяти лет занимается антикоррупционными расследованиями в регионе, сообщил в своем Telegram-канале его основатель Евгений Доможиров.
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