У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

Россия существенно нарастила и продолжает наращивать объемы выпуская военной продукции. Об этом в эфире обслуживающего офис президента телемарафона заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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