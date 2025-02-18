Эксперты в Мексике представили версию о ключевой причине ввода в страну американских спецназовцев Мексиканские законодатели активизировались в вопросе рассмотрения возможностей по борьбе с наркокартелями.
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Эксперты в Мексике представили версию о ключевой причине ввода в страну американских спецназовцев Мексиканские законодатели активизировались в вопросе рассмотрения возможностей по борьбе с наркокартелями.
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