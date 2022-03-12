Хекстолл о контрактах Малкина и Летанга: «Это 2 наших основных приоритета. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы все устроило обе стороны»

Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о будущем Малкина и Летанга.  У форварда и защитника истекают сроки контрактов.

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