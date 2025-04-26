Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    ДурдомРПЦ наградила гла...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    То что "эффективные священнослужители" сатанисты, вероотступники в православии есть нет ни какого сомнения. Таже корр...Военкор Стешин: в...
  • Владимир
    Почему это кафе до сих пор не закрыто?В Ульяновске бойц...

JEM: спастическую параплегию 15 типа вызывает иммунная реакция

JEM: спастическую параплегию 15 типа вызывает иммунная реакция

Немецкие ученые из Боннского университета и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний раскрыли механизм развития спастической параплегии 15 типа — редкого наследственного заболевания, приводящего к прогрессирующему параличу у детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх