JEM: спастическую параплегию 15 типа вызывает иммунная реакция

Немецкие ученые из Боннского университета и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний раскрыли механизм развития спастической параплегии 15 типа — редкого наследственного заболевания, приводящего к прогрессирующему параличу у детей.
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