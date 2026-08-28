Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака у женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак онкологии у пожилых женщин. Как заявил Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», пожилым женщинам стоит обращать внимание на наличие железодефицитной анемии.