Доктор Мясников назвал неочевидный признак рака у женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак онкологии у пожилых женщин. Как заявил Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», пожилым женщинам стоит обращать внимание на наличие железодефицитной анемии.
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