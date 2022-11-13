Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

WRC. Невилль выиграл Ралли Японии – заключительный этап сезона

«Хендэ» завершила сезон чемпионата мира по ралли победным дублем в Японии. Тьерри Невилль одержал победу, второе место занял Отт Тянак.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх