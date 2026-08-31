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«Рома» одержала вторую подряд победу 4:0 на старте Серии А

«Рома» одержала вторую подряд победу 4:0 на старте Серии А

«Рома» в гостях победила «Лечче» в матче 2-го тура Серии А.«Рома» в гостях победила «Лечче» в матче 2-го тура Серии А.

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